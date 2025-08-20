Второй сезон сериала «Молодежка» начали снимать в Балашихе

В Балашихе стартовали съемки второго сезона популярного сериала «Молодежка. Новая смена». Проект, полюбившийся зрителям, вновь выбрал городской округ для создания ярких сцен. Основными локациями стали парк «Пехорка», площадь у Ледового дворца «Арена „Балашиха“» и ледовая арена внутри комплекса.

Съемочный процесс разделен на этапы: первый стартовал с использованием открытых городских площадок, а в сентябре начнется второй этап, где ключевые эпизоды будут сняты на льду.

«Мы не впервые приезжаем в Балашиху. Здесь отличные локации и проверенный лед, что идеально подходит для нашего проекта», — поделились представители съемочной группы.

Балашиха уже становилась площадкой для первого, третьего и пятого сезонов «Молодежки». Новый сезон зрители увидят в ноябре 2025 года. Участие города в съемках подтверждает его статус привлекательной локации для кинопроизводства и радует местных жителей возможностью стать частью большого телевизионного проекта.