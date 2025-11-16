Второй корпус школы № 24 в Мытищах капитально отремонтируют в 2025 году

В Мытищах завершается капитальный ремонт второго корпуса школы № 24. Уже в январе ребята будут получать знания в обновленном образовательном учреждении.

В прошлом году в школе обновили кровлю, систему водоснабжения, санузлы, кабинеты химии и физики.

Сейчас рабочие привели в порядок фасад, продолжают обустройство входной группы. Исполнитель также укладывает напольную плитку, линолеум, монтирует систему электроснабжения, выполняет чистовую отделку спортивного зала. На следующей неделе начнут поставку мебели и оборудования. Монтаж дверей намечен на декабрь. Ученики переступят порог обновленной школы уже в январе 2026 года.

По словам главы городского округа Мытищи Юлии Купецкой, летом подрядчик благоустроит территорию и обустроит современное спортивное ядро с игровыми зонами.