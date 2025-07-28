Второй корпус школы № 24 капитально отремонтируют в Мытищах

Благодаря прошлогодним работам в здании образовательного учреждения в Мытищах обновили кровлю, систему водоснабжения, санузлы, кабинеты химии и физики. Масштабное обновление продолжили в этом году.

Каникулярное время позволило полноценно проводить ремонтные работы, ведь ученикам во время учебы приходилось на протяжении нескольких месяцев учиться вне привычных стен классов, а также в разное время.

Руководство школы обсуждало организацию учебного процесса в школе на расширенных родительских собраниях. Сейчас на стройплощадке трудятся более 30 рабочих.

Практически завершен демонтаж внутренних помещений. Предстоит заменить интерьер, стены, потолки, освещение, оборудование и слаботочные системы. Полы будут из керамогранита, появятся новые двери в классы и кабинеты.

Завершить капремонт школы планируется до конца года. Учащихся на время проведения оставшихся работ переведут в первый корпус школы № 24.