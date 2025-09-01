Второй корпус школы № 13 открыли на улице Радио в Электростали после капремонта

Второй корпус школы № 13 открыли на улице Радио в Электростали 1 сентября после капитального ремонта. Там установили новые окна и двери, утеплили фасад и заменили коммуникации.

Как рассказали в областном Минстрое, здание было построено в 1937 году, за год до присвоения Электростали статуса города. В 1942–1943 годах там располагался госпиталь, а в 1974-м там заработал музей, посвященный жизни школа во время войны.

Ремонт здания начался в январе этого года. В нем обновили все помещения, лестничные марши, санузлы, заменили окна, двери и коммуникации, а также утеплили фасад и кровлю. В спортзале установили новые снаряды. Кроме того, в классах появилось современное оборудование, а для повышения безопасности в школе улучшили системы видеонаблюдения.

Работы провели по госпрограмме в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Всего в этом году в Подмосковье к 1 сентября отремонтировали 57 школ.