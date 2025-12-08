Второй корпус гимназии № 17 откроют Мытищах в январе 2026 года

Представители администрации Мытищ проверили строительство школы на 1100 мест. Завершат работы до конца 2025 года.

Долгожданный новый корпус гимназии № 17 на улице Мира находится на финальной стадии строительства. Основные работы в помещениях образовательного учреждения уже завершены, остались последние штрихи.

Сейчас специалисты занимаются подключением пищеблока и прочего оборудования, сборкой и расстановкой мебели. Полным ходом ведутся отделочные работы внутри образовательного учреждения.

Помимо этого, рабочие проводят клининг всех помещений школы, а также уборку и вывоз мусора. Завершаются работы и на прилегающей территории. Здесь для учащихся разных возрастов подготовлены спортивные локации, зоны отдыха и игровые комплексы.

Проверки с участием представителей администрации, профильных ведомств и родительского комитета проходят регулярно. Торжественное открытие второго корпуса гимназии № 17 планируют провести после новогодних праздников.