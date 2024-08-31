Второй корпус гимназии № 17 достроят в Мытищах к концу года

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Продолжается строительство нового корпуса гимназии № 17 на улице Мира в Мытищах. Рабочие провели монтаж фасада, окон и крыши. Окончание работ запланировано на конец года.

Перегородки внутренних помещений строители возвели уже на 98%. Запуск отопления на объекте намечен до 1 октября. Сейчас рабочие подключают инженерные системы, устанавливают лифты и проводятся отделочные работы.

Инспекцию работ регулярно проводят представители Гостройнадзора, управления образования, депутаты и первый заместитель прокурора Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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