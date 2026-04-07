Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 9 апреля

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 6 апреля. В ближайшие дни в регионе установится первый и второй классы пожарной опасности.

С 7 по 9 апреля на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. При этом в Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах ожидается второй.

В этот период температура будет опускаться до -5 ночью и подниматься до +10 градусов днем. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен дождь со снегом.

Сообщить о возгорании можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.