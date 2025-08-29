Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 31 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 28 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном Комлесхозе, второй класс пожарной опасности установится на большей части территории региона с 29 по 30 августа.

В пятницу, 29 августа, третий класс спрогнозировали в Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В субботу, 30 августа, в Шатурском лесничестве установится первый класс, а в Волоколамском, Дмитровском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — третий.

В последний день лета на большей части Подмосковья ожидают третий класс пожарной опасности, а второй установится Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 29 градусов днем и опускаться до 10 ночью. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.