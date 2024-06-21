Сегодня 10:28 Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 23 июня Фото: Unsplash
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 21 июня, 22-го и 23-го числа — второй класс. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, осадков не ожидается.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет +18... +20 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов. Жителям и гостям Московской области напоминают, что при обнаружении возгорания следует незамедлительно звонить по номеру 112 или по телефону лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.
Ранее губернатор
Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.
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