Второй класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 1 сентября

В минувшую пятницу, 29 августа, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни угроза пожарной опасности в регионе оценивается на уровне ниже средней, сообщили в подмосковном Комлесхозе.

Сегодня на большей части территории области ожидается второй класс, в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — первый, а в Ногинском, Подольском, Ступинском и «Русском лесу» — третий.

В воскресенье и понедельник в подавляющей части региона установится также малая степень опасности. В Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в «Русском лесу» прогнозируют третий уровень риска возгораний.

Температура воздуха сегодня и в ближайшие дни будет колебаться от +21 до +30 градусов днем и от +12 до +19 ночью. Синоптики обещают переменную облачность с существенными прояснениями без дождей.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.