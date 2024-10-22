Второй класс пожарной опасности установился в лесах Подмосковья до 24 октября

С 22 по 24 октября в лесах Московской области ожидается второй класс пожарной опасности. Об этом сообщили в Комлесхозе Подмосковья.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха днем будет 8-11 градусов, а ночью — 5-6 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны небольшие дожди.

В случае природного возгорания нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

В октябре лесопожарные формирования подмосковного Комлесхоза получили новую спецтехнику. Это три седельных тягача с полуприцепами.