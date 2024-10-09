Машины для перевозки лесопожарной техники закупили в Подмосковье

Лесопожарные формирования подмосковного Комлесхоза получили новую спецтехнику. Это три седельных тягача с полуприцепами.

Как сообщили в комитете, тяжелые седельные тягачи используют для доставки другой лесопожарной техники к месту возгорания. По словам председателя ведомства Евгения Агулова, еще пять машин приобрели для транспортировки колесных тракторов.

«Помимо собственно пожарной техники, которая занимается тушением очагов возгораний и доставляет пожарные расчеты лесной охраны для локализации и ликвидации пожаров, на вооружении лесопожарных формирований есть специальная техника — колесные тракторы для создания защитных минерализованных полос и тяжелые гусеничные — для работы в труднопроходимых лесных массивах», — рассказал он.

Всю технику закупили по федеральному проекту «Сохранение лесов».

Тягачи оснащены системой ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где они находятся.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».