Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Второй класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в выходные. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В субботу, 10 августа, на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. По-прежнему сохраняется высокая опасность возгораний в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах. Там установился третий класс пожарной опасности. До первого класса понизили — в Звенигородском, Луховицком, Подольском, Талдомском лесничествах.

В воскресенье, 11 августа, общая тенденция сохранится — в Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах — первый класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах —третий.

В понедельник на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, и лишь в Луховицком и Ступинском лесничествах — второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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