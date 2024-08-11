Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 11 по 13 августа

Второй класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья с 11 по 13 августа. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

В воскресенье, 11 августа, опасность возгораний сохраняется в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах. Там прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Бородинском лесничестве — первый класс, на всей остальной территории — второй.

Ситуация изменится во вторник, 12 августа. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Дмитровском, Талдомском и Шатурском лесничествах класс пожарной опасности понизится до первого, и лишь в Егорьевском лесничестве остается повышенный третий.

В среду, 13 августа, в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Луховицком Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — ожидается класс пожарной опасности.

В период с 11 по 13 августа синоптики прогнозируют комфортную нежаркую погоду днем 17-18 градусов со знаком плюс, а ночью — 11-13 градусов тепла.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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