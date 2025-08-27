Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 26 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в областном комитете лесного хозяйства, второй класс пожарной опасности установится на большей части территории региона с 27 по 29 августа. При этом в Бородинском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Талдомском и Шатурском лесничествах ожидается первый класс.

В этот период температура днем в Подмосковье будет колебаться от 14 до 22 градусов, а ночью — от семи до 13. Ожидается переменная облачность, дожди маловероятны.