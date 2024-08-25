Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 27 августа

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Комлесхоз Подмосковья оценил возможность возгораний в лесах на ближайшие дни. На большей части территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности до 27 августа.

В воскресенье, 25 августа, в Подмосковье преимущественно второй класс пожарной опасности, но в некоторых лесничествах этот показатель выше. Речь о Егорьевском, Истринском, Луховицком, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также лесничестве «Русский лес».

26 августа и 27 августа на большей части территории Московской области ожидается уже третий класс пожарной опасности.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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