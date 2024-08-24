Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 августа

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Комлесхоз Подмосковья оценил вероятность возникновения природных пожаров на 24, 25 и 26 августа. На большей части территории региона ожидается второй класс опасности.

24 августа в Московской области преимущественно ожидается второй класс пожарной опасности. В некоторых лесничествах, например в Дмитровском, Клинском и Луховицком, еще спокойнее — тут прогнозируют первый класс опасности. В Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» нужно быть осторожнее, здесь ожидается третий класс пожарной опасности.

25 августа на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, а 26 августа — третий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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