Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 июня

Согласно прогнозу Комитета лесного хозяйства Подмосковья, 22, 23 и 24 июня на всей территории региона ожидается II класс пожарной опасности. При этом 24 июня в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах прогнозируется III класс пожарной опасности.

Синоптики сообщают, что температура в ближайшие дни составит 19-20 градусов, а ночью похолодает до 13-14 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Представители Комлесхоза просят незамедлительно сообщать о замеченных возгораниях на территории региона. Сделать это можно по номеру телефона 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Соответствующее решение было принято в связи с участившимися поджогами.

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