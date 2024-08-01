Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье

Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 31 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 1 и 2 августа на большей части территории региона ожидают первый класс пожарной опасности, при этом 1 августа в Истринском и Ступинском, а также 2 августа в Луховицком лесничестве и лесничестве «Русский лес» ожидают второй класс. Он также установится в области 3 августа, кроме Ногинского, Орехово-Зуевского и Талдомского лесничеств, где спрогнозировали первый класс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах возьмут на цифровой контроль.

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