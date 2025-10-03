Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 5 октября

В лесах Подмосковья в четверг, 2 октября, не выявили возгораний. До конца недели в регионе установится второй класс пожарной опасности.

В пятницу и выходные температура в Московской области, по данным метеорологов, составит от +10 до +15 градусов. Ожидается переменная облачность, возможны осадки.

Жителям и гостям региона напоминают, что при обнаружении возгорания следует как можно скорее обратиться в экстренные службы по номеру 112 или позвонить на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Дополнительная информация доступна в официальном Telegram-канале Комитета лесного хозяйства Подмосковья.