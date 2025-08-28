Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 30 августа

В лесах Подмосковья 27 августа сохранялась благоприятная обстановка, новых очагов возгораний не выявили. В ближайшие дни на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности.

В Бородинском, Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах 28 августа установится первый класс, тогда как в Дмитровском и Подольском — третий.

На следующий день третий класс опасности ожидается. Волоколамском, Дмитровском, Ногинском и Подольском лесничествах.

В субботу в зону третьего класса попадут следующие лесничества: Волоколамское, Ногинское, Дмитровское, Орехово-Зуевское, Сергиево-Посадское, Подольское, Ступинское, Талдомское, а также «Русский лес».

По данным метеорологов, дневная температура воздуха до конца недели будет составлять от +16 до +28 градусов.

Лесная охрана напомнила, что при обнаружении возгорания в чаще или на опушке необходимо срочно сообщить об этом по номеру горячей линии 8-800-100-94-00 или набрать 112.