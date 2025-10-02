Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 3 октября

Один лесной пожар обнаружили в Подмосковье 1 октября. Возгорание, которое произошло в Логиновском участковом лесничестве в километре от деревни Ефимово, потушили в тот же день.

По прогнозам, 2, 3 и 4 октября на всей территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности.

Синоптики обещают переменную облачность с преобладанием ясной погоды. Температура будет составлять от +7 до +13 градусов.

Жителям и гостям региона напоминают о необходимости быть особенно бдительными. В случае обнаружения возгорания следует незамедлительно сообщить о нем на горячую линию лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00 или обратится в экстренные службы по телефону 112.