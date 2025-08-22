Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 24 августа

В четверг, 21 августа, в лесах Подмосковья не выявили возгораний. Специалисты дали прогноз на ближайшие несколько дней.

Сегодня на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. Второй класс ожидается в Клинском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах, а третий — в Егорьевском.

Завтра и послезавтра на основной части Подмосковья спрогнозировали второй класс опасности.

Температура воздуха в регионе в ближайшие несколько дней будет достигать +19 градусов.

О возгораниях следует незамедлительно сообщить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.