Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья до 16 августа

В среду, 13 августа, в лесах Московской области не зарегистрировали ни одного возгорания. Однако в ближайшие дни ситуация может измениться из-за изменения класса пожарной опасности.

По данным на 14 августа, большая часть региона находится в зоне второго класса пожарной опасности, но в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском, Талдомском и Шатурском лесничествах объявлен первый класс.

На следующий день первый класс сохранится только в Егорьевском и Шатурском лесничествах, тогда как остальная территория останется в зоне действия второго.

В Волоколамском лесничестве 16 августа ожидается третий класс пожарной опасности, а на большей части Подмосковья сохранится второй.

Погода в ближайшие дни будет умеренно теплой: дневная температура составит +23 градуса. Возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения пожара в чаще или на опушке необходимо срочно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или позвонить на единый номер экстренных служб 112.