Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в лесах Подмосковья 24 июня

Ни одного возгорания за минувшие сути в лесах Подмосковья не выявили. В регионе обновили прогноз по пожарной опасности, продлив его до 24 июня, сообщил региональный Комлесхоз.

Во вторник на большей части Московской области ожидается второй уровень угрозы возгораний. В Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в «Русском лесу» риск пожаров будет отсутствовать.

Температура воздуха до 24 июня составит 13-20 градусов тепла днем, ночью — 9-13 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

В случае обнаружения возгораний в лесах жителей и гостей Московской области призывают звонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Напомним, что ранее Комлесхоз Подмосковья делился прогнозом пожарной опасности до 23 июня включительно.