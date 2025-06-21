Первый класс пожарной опасности объявили в лесах Подмосковья до 23 июня

В пятницу, 20 июня, возгораний в подмосковных лесах не зафиксировали. В Комитете лесного хозяйства региона дали прогноз по пожарной опасности на ближайшие несколько дней.

На большей части Московской области 21 июня ожидается первый класс. Второй уровень опасности установится в лесничестве «Русский лес».

В воскресенье в основной части Подмосковья спрогнозировали второй класс пожарной угрозы, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском и Талдомском лесничествах — первый, а в Ступинском — третий.

В понедельник, 23 июня, почти везде риск возгораний будет отсутствовать, второй класс установится в Шатурском лесничестве.

Температура воздуха в выходные и понедельник составит до +19 градусов днем, а ночью — до +10. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания возле зеленых насаждений жителей и гостей Московской области призывают звонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.