Второй и третий классы пожарной опасности установятся в Подмосковье до 20 мая

Фото: Межрегиональные учения по тушению лесных пожаров в Тверской области / Медиасток.рф

Синоптики прогнозируют третий класс пожарной опасности по всей Московской области 18 мая. На 19 мая и 20 мая ожидается второй уровень опасности в большинстве районов.

В ближайшие дни температура воздуха составит от +14 до +20 градусов тепла, ожидается переменная облачность и возможны дожди.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания нужно срочно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок Подмосковья за порядок в праздники. По его словам, в столь напряженных условиях ключевую роль играет успешное взаимодействие ответственных структур.