Второй и третий классы пожарной опасности установятся в Подмосковье до 20 мая

Синоптики прогнозируют третий класс пожарной опасности по всей Московской области 18 мая. На 19 мая и 20 мая ожидается второй уровень опасности в большинстве районов.
В ближайшие дни температура воздуха составит от +14 до +20 градусов тепла, ожидается переменная облачность и возможны дожди.
В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что при обнаружении возгорания нужно срочно сообщить об этом по телефону горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.
Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок Подмосковья за порядок в праздники. По его словам, в столь напряженных условиях ключевую роль играет успешное взаимодействие ответственных структур.
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