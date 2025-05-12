Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок Подмосковья за порядок в праздники

В майские праздники безопасность жителей и гостей Московской области обеспечивали сотрудники полиции, Росгвардии и других структур. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за напряженную работу в выходные дни.

Все праздничные мероприятия в Подмосковья прошли без происшествий.

«Ну и понятно, что за этим стоит серьезная работа. И МВД, и специальных подразделений. Это важно, я хочу это подчеркнуть и поблагодарить», — отметил Андрей Воробьев.

По его словам, в столь напряженных условиях ключевую роль играет успешное взаимодействие правоохранителей.

«Потому что и на местах, и на региональном, и на федеральном уровне эта слаженная скоординированная работа была принципиально важна», — заключил губернатор.