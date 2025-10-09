Второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал второй этап всероссийского конкурса «Народный участковый». Жителей региона пригласили отдать голос за лучшего правоохранителя на сайте ГУ МВД России по МО. С необходимой информацией об участниках можно ознакомиться в персональных карточках полицейских.

Конкурс, как сообщили в областном управлении регбезопасности, направлен на повышение престижа профессии и укрепление доверия граждан к полиции.

Первый этап онлайн-голосования проходил среди муниципальных образований. Победителей определили большинством голосов. Теперь они участвуют во втором этапе, который продлится до 16 октября.

Лучший участковый представит регион в финале всероссийского конкурса. Он пройдет с 1 по 10 ноября.