Второй этап Спартакиады трудовых коллективов прошел в Мытищах

Турнир по настольному теннису прошел в холле Дворца спорта «Арена Мытищи». Участие приняли 15 команд.

Соревнования по настольному теннису в рамках Спартакиады трудящихся сезона 2024/25 прошли в городском округе Мытищи. Турнир состоялся в холле дворца спорта «Арена Мытищи», в нем приняли участие 15 команд. Играли пара на пару. Команды на предварительном этапе разбили на группы, по результатам квалификации сформировали сетку плей-офф.

Теннисисты из производственного предприятия «Тракс», Мытищинского машиностроительного завода и Московской пивоваренной компании добрались до полуфиналов.

Машиностроители встретились с производителями транспортных климатических систем в решающем противостоянии. Победу в трех партиях одержала команда «Тракс».

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