Второй этап реконструкции Пироговского шоссе начался в Мытищах

В Мытищах приступили к реконструкции Пироговского шоссе. Подрядчику предстоит демонтировать левую часть путепровода через железную дорогу и на его месте построить современный объект, сообщили в Министерства транспорта Московской области.

Завершить реконструкцию планируют в четвертом квартале 2026 года.

«Для сохранения пропускной способности шоссе и недопущения сужения движения до двух полос было принято решение о возведении временного путепровода в непосредственной близости от существующего. Это позволит перераспределить транспортные потоки и полностью вывести движение со старого путепровода. После переноса движения старый объект будет демонтирован, а на его месте начнется строительство нового», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Рабочие обустроят временный путепровод протяженностью более 80 метров через железнодорожные пути Ярославского направления МЖД. Движение организуют по трем полосам. Также построят велодорожку длиной более 200 метров.

Отметим, первый этап реконструкции Пироговского шоссе завершили в конце 2024 года. Подрядчик построил правую часть путепровода с двумя полосами для движения, а участок шоссе от Олимпийского проспекта до Мытищинской хорды расширили до четырех полос.

Реализацию проекта улучшит транспортную доступность к прилегающим жилым районам, включая ЖК «Мытищи Парк», и обеспечит удобный выезд на Мытищинскую хорду.

