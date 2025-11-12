Второй этап олимпиады по избирательному законодательству прошел в Королеве
На площадке образовательных организаций Королева состоялся второй этап ежегодной Областной олимпиады старшеклассников, посвященной избирательному законодательству. В этом году в мероприятии приняли участие ученики шести школ города, которые продемонстрировали свои знания в области прав и обязанностей граждан на выборах.
Олимпиада прошла в формате онлайн-тестирования в компьютерных классах. Каждого участника обеспечили современным оборудованием и доступом в интернет для работы с электронной системой тестирования.
Учащимся необходимо было ответить на 25 вопросов в течение 60 минут.
Результаты II этапа Олимпиады старшеклассников общеобразовательных организаций по избирательному законодательству будут опубликованы не позднее 5 декабря 2025 года. Победители будут определены отдельно по каждому муниципальному образованию для учащихся 10 и 11 классов, итоговая оценка будет рассчитываться путем суммирования баллов за I и II этапы.
Участники, набравшие наивысший балл, станут призерами Олимпиады.
Данное мероприятие не только помогает развивать правовую грамотность среди молодежи, но и формирует активную гражданскую позицию у будущих избирателей.