Второй этап олимпиады по избирательному законодательству прошел в Королеве

На площадке образовательных организаций Королева состоялся второй этап ежегодной Областной олимпиады старшеклассников, посвященной избирательному законодательству. В этом году в мероприятии приняли участие ученики шести школ города, которые продемонстрировали свои знания в области прав и обязанностей граждан на выборах.

Олимпиада прошла в формате онлайн-тестирования в компьютерных классах. Каждого участника обеспечили современным оборудованием и доступом в интернет для работы с электронной системой тестирования.

Учащимся необходимо было ответить на 25 вопросов в течение 60 минут.