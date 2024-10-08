Областной театральный конкурс прошел в Орехово-Зуеве

Началась осенняя серия игр молодежного проекта «Театральный поединок». Второй этап конкурсной программы прошел в Зимнем театре в Орехово-Зуеве.

Соперниками команды ТЮЗ Зимний театр стали ребята из любительского молодежного объединения «Легенда». Актеры из Ногинска победили в первом этапе «Театрального поединка» и попали в топ-16 лучших трупп Подмосковья.

Импровизационный баттл между командами состоял из пяти раундов. Актерам пришлось не только показать все свое мастерство, но и проявить смекалку и командный дух. Профессиональное жюри оценивало остроумие и находчивость участников, их способность быстро реагировать на неожиданные повороты сюжета.

Команда ТЮЗ Зимний театр одержала в итоге убедительную победу и завоевала путевку в четвертьфинал.

Директор молодежного проекта «Театральный поединок» Валерий Опенкин рассказал, что программа позволяет ее участникам развиваться.

«Ребята качественно по-другому работают в своих спектаклях, начинают по-другому существовать как персонажи. Вот ради этого мы и работаем», — отметил он.

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