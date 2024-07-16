Второй этап международной парусной регаты прошел в Мытищах

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Мытищи стали ареной для второго этапа знаменитого международного парусного турнира Tenzor International Cup. Состязания проходили на Пестовском водохранилище, где спортсменам пришлось столкнуться с жаркой погодой и капризным ветром.

Несмотря на сложные погодные условия, команды проявили высочайший уровень мастерства и стремление к победе. Лучшими в этом этапе стали участники из команды Bars Sailing Team, представляющие Москву и Владивосток.

На втором месте оказалась команда KBR из Кабардино-Балкарии, а бронзу завоевала интернациональная сборная ZID art Sailing Team под руководством сербского рулевого Зорана Пауновича.

Напомним, что завершающий третий этап Tenzor International Cup 2024 также состоится в сентябре в Подмосковье. Организация мероприятия проходит при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, министерства физической культуры и спорта Московской области, а также регионального министерства культуры и туризма.

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