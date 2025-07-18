Второй этап международного турнира по парусному спорту прошел в Мытищах

В акватории Пестовского водохранилища в Мытищах прошел второй этап международной парусной серии Tenzor Elite Cup 2025, который объединил свыше 60 сильнейших участников. Спортсмены состязались на длинных гонках на яхтах MX700.

Среди участников были победители и призеры мировых и национальных чемпионатов, обладатели Кубков разных стран в различных классах яхт, участники Олимпийских игр, а также лидеры сборной России по парусному спорту. По итогам 12 гонок лучший результат показала команда Ptichki Sailing Team.

Третий этап международного турнира также пройдет в Мытищах на акватории Пестовского водохранилища с 4 по 7 сентября. А финал состоится в начале ноября. Спортсмены отправятся в Сочи, где будут состязаться уже в морских условиях.

Отметим, что организовал регату подмосковный яхт-клуб Tenzor Sailing Club при поддержке генерального партнера Tenzor Consulting Group, а также министерства физической культуры и спорта Московской области, министерства культуры и туризма Московской области, всероссийской федерации парусного спорта и фонда «Росконгресс».