Второй этап благоустройства набережной реки Яузы начался в Мытищах

Благоустройство осуществляется в рамках Народной программы партии «Единая Россия». Работы проводят на участке, который простирается от улицы Пролетарской до улицы Семашко, дом 4, корпус 3, а также до сортировочного пункта «Почты России».

Сейчас рабочие осуществляют устройство пешеходных и велодорожек, укладку настила на пирсах и монтаж уличного освещения. На природных островах выполнено устройство свайного основания для дальнейшей прокладки пешеходных настилов.

Также строители занимаются ремонтом пешеходного моста на улице Щербакова. Подрядчик демонтировал покрытие на трех балках пролетного строения. Завершить ремонтные работы планируют до 1 сентября.