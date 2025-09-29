Второй этап благоустройства лесопарка в Люберцах завершат в 2025 году

Парк «Лесная опушка» благоустроят в Люберцах по просьбе жителей. Подрядчик приводит в порядок участок от пруда до Лыткаринского шоссе.

Лесопарк открыли в поселке Октябрьский в 2023 году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Обустройство выполнили с минимальным вторжением в экосистему, оборудовали тропинки с освещением и видеонаблюдением.

«Специалисты приступили к реализации II этапа благоустройства лесопарка — при поддержке губернатора объект вошел в госпрограмму. Сейчас ведется подготовка грунта для устройства пешеходных дорожек, обеспечивающих комфортный доступ ко всем участкам парка. Рядом с Лыткаринским шоссе будут установлены две новые спортивные площадки, общественные туалеты. А для обеспечения безопасности будет оборудовано освещение и видеонаблюдение», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Завершить работы в лесопарке планируется до конца 2025 года.