Второе здание для хоровой школы мальчиков и юношей отремонтируют в Дубне

Капитальный ремонт одного из зданий Детской хоровой школы скоро начнется в Дубне. Специалисты уже обследуют его, чтобы после приступить к составлению проекта.

Сначала подрядчик демонтирует старые конструкции. Эти работы начнут еще до того, как завершат оформление проектной документации.

В учреждении занимаются 513 учащихся от четырех до 18 лет. При этом расчетное число посетителей для основного здания — 250 человек. После капремонта потребность в пространствах удовлетворят.

«Недавно на территории Хоровой школы мальчиков и юношей „Дубна“ открыли новую концертную площадку. Есть планы по дальнейшему благоустройству, но, главное, при поддержке губернатора принято решение о расширении здания Хоровой школы», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Все работы должны завершить до конца 2026 года.