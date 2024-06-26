Вторая смена завершилась в лагере «Патриот» в Мытищах

Вторая смена «Лагеря настоящих героев», проходившая на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха вооруженных сил Российской Федерации «Патриот», завершилась 25 июня. В этот раз лагерь принял 20 девочек, для которых была специально разработана программа «Школа безопасности».

В рамках занятий подростки изучили правила поведения в различных условиях для сохранения собственной безопасности. Особое внимание уделялось вопросам безопасности в киберпространстве, что особенно актуально в современном мире. Кроме того, девочки получили первичные знания и навыки по самообороне и правилам ее применения.

Отметим, что программа «Школа безопасности» направлена на формирование у подростков уверенности в своих силах и умения защищать себя в различных ситуациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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