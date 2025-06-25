Вторая смена адаптивного лагеря для детей с ОВЗ началась в Солнечногорске

В Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Химкинский» в Солнечногорске 25 июня стартовала вторая смена адаптивного лагеря для детей с инвалидностью, которую посетят 15 ребят. Программа включает зарядку, творческие и музыкальные мастер-классы, подвижные игры, познавательные викторины и многое другое.

Смена продлится до 21 июля. Каждый будний день с 10:00 до 13:00 специалисты по реабилитации и психологи будут заниматься с детьми в небольших группах.

Этот лагерь впервые заработал в Солнечногорске в 2025 году. Его создали для поддержки и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья во время летних каникул. Участники лагеря могут наслаждаться развивающими занятиями, играми и оздоровительными процедурами.

«Адаптивный лагерь — это прекрасная возможность социализации для детей, особенно если они не посещают другие детские учреждения, если обучаются на дому. Здесь они могут общаться, взаимодействовать друг с другом под руководством специалистов, получать уникальный опыт и развитие», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Лагерь бесплатный. Смены планируют открывать каждый год в летний период.

Напомним, что Детское реабилитационное отделение социального центра «Химкинский» расположено по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Пионерская, дом № 7. Записаться можно по телефону: 8 (496) 264-14-24.