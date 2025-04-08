Вторая операционная откроется в офтальмологическом отделении больницы в Подольске

Количество операций увеличат в офтальмологическом отделении больницы в Подольске с 300 до 500 в месяц. Эта станет возможным благодаря появлению еще одной операционной.

Офтальмологическое отделение на базе обособленного структурного подразделения № 4 областной клинической больницы открыли в июле прошлого года. Сейчас за день его сотрудники оказывают помощь в среднем 50 пациентам, в том числе из других округов Московской области. Высококвалифицированные специалисты трудятся под руководством профессора, доктора медицинских наук Алексея Егорова.

Накануне в отделении появился новый лор-комбайн Alcon Constellation. Он позволяет проводить операции на заднем отрезке глаза. Скоро хирурги-офтальмологи попробуют аппарат в деле. Оборудование закупили при поддержке региона.

«Мы готовимся к открытию второй операционной. Совершенствуем техническую базу отделения, привлекаем профессионалов, делаем все необходимое для комфорта пациентов», — добавил заведующий отделением Алексей Егоров.