Встречу с жителями по вопросам благоустройства провели в Люберцах

Встреча с жителями в формате выездной администрации прошла в гимназии № 56 в поселке Красково. На вопросы ответили заместители главы муниципалитета и руководители профильных подразделений.

В новом жилом комплексе «Легенда Коренево» в поселке Красково продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса в составе школы на 500 мест и детского сада на 120 мест. Открыть объект планируется 1 сентября 2027 года.

В текущем году в поселке запланировано комплексное благоустройство четырех дворовых территорий и ремонт участка дороги от улицы Вокзальной до весоизмерительной компании «Тензо-М» протяженностью 217 метров.

На встрече затронули вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства социально значимых объектов, работы учреждений образования и здравоохранения, ремонта и содержания дорог, оптимизации маршрутов общественного транспорта. На ряд обращений жители получили ответы на месте, остальные взяты в работу.