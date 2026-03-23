Встречу с жителями по дорожным вопросам провели в Солнечногорске

В деревне Хоругвино Солнечногорского округа 17 марта прошла встреча местных жителей с представителями администрации. Основной темой стали вопросы транспортной доступности и состояния дорог.

В диалоге приняли участие инициативная группа жителей и представители садоводческих товариществ. Начальник управления благоустройства и содержания территории Людмила Журина и уполномоченный главы по территориальному округу Пешковское Дмитрий Ласкавый осмотрели проблемные участки вместе с жителями и выслушали их предложения по изменению схемы движения.

По итогам встречи сформировали перечень мер. В него вошли установка дополнительных дорожных знаков, восстановление остановочного павильона, а также обращение к владельцам складского комплекса с предложением увеличить парковочные места для сотрудников.

Дмитрий Ласкавый подчеркнул, что прямое взаимодействие с жителями и совместный осмотр проблемных участков позволяют вырабатывать наиболее эффективные решения. Все новые инициативы граждан взяты в работу и будут находиться на контроле.

В ходе встречи представители администрации отчитались о выполнении ранее поступивших обращений. В частности, усилили контроль за соблюдением правил парковки, организовали стоянку у КПП складского комплекса и внесли изменения в график движения большегрузов.