Встречу с ветеранами здравоохранения провели в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки им. И. Гофф 5 мая организовали встречу для ветеранов здравоохранения, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и ветеранов труда. Мероприятие провели профсоюзы госучреждений и здравоохранения городского округа Воскресенск.

Замглавы округа Ольга Байдина обратилась к ветеранам с теплыми словами, подчеркнув, что на долю врачей и медсестер выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой, поблагодарила их и вручила цветы.

Главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов также поздравил ветеранов труда здравоохранения. Председатель Совета ветеранов Воскресенской больницы Людмила Смирнова поблагодарила коллег за подвиг в мирное время и спасение жизней во время коронавируса. Почетный гражданин Воскресенска, председатель Совета ветеранов округа Василий Дацюк поздравил присутствующих с наступающим Днем Победы.

После поздравлений собравшиеся посмотрели видеофильм об ушедших коллегах, многие не сдерживали слез. Объявили минуту молчания.

В концертной программе выступили солистка арт-группы «Vivat» Светлана Максимова и руководитель народного коллектива «Вокальная студия „Гармония“» Елена Зотова. Вела программу ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова.