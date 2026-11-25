В Коломенской духовной семинарии состоялась встреча с женами и матерями участников специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Женское движение Единой России».

В ходе «Семейной гостиной» участницы смогли задать вопросы представителям духовенства и власти о социальной защите, психологической помощи и образовании детей, а также поделиться личным опытом и получить поддержку.

Региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова подчеркнула, что проект стартовал в 2022 году и встречи с семьями военнослужащих прошли во всех муниципалитетах Подмосковья.