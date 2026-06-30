Встречу с Русским Халком проведут для пациентов детского центра в Люберцах

Многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» навестит маленьких пациентов Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах. Встреча пройдет 1 июля в рамках акции «Коробка храбрости» партии «Единая Россия».

Сергей Агаджанян — заместитель президента Федерации силового экстрима России и сотрудник спортивной школы олимпийского резерва Люберец.

«В рамках встречи с ребятами расскажу, как я пришел в спорт, как восстанавливался после тяжелых травм и что мне помогает устанавливать сложные рекорды в экстремальных шоу», — рассказал Сергей Агаджанян.

Также «Русский Халк» выступит перед маленькими пациентами с яркими номерами сценического экстрима: будет ломать руками стальные шпильки, скручивать в трубочку сковородку и разрывать дыханием грелку. Мероприятие рекомендовано для детей старше 6 лет.