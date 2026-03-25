Встречу с многодетными семьями по вопросам соцподдержки провели в Пушкино

24 марта на площадке общественной организации «Творческие многодетные семьи округа» состоялась встреча с многодетными мамами городского округа Пушкинский. Встречу провели уполномоченный главы округа Нина Ушакова, депутат Совета депутатов Любовь Дмитриева, а также представители администрации, работающие в сфере жилищной политики.

Главная ценность встречи — открытый диалог. Участники обсудили актуальные меры социальной поддержки, чтобы многодетные семьи четко понимали, какие программы существуют и на что они могут рассчитывать. Улучшение жилищных условий — это не просто решение бытовых проблем, это стимул для повышения рождаемости.

Ключевая задача мероприятия — повышение информированности льготных категорий граждан о существующих мерах государственной поддержки. В ходе беседы были рассмотрены действующие федеральные и региональные программы, направленные на улучшение жилищных условий многодетных семей. Отдельное внимание уделили индивидуальным ситуациям, требующим дополнительной проработки. Участники встречи обсудили последние изменения в жилищном законодательстве, а также возможности использования материнского капитала для приобретения жилья.