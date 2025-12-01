Встречу с местными жителями проведут представители Щелковской больницы

Администрация Щелковской больницы проведет серию встреч с жителями округа. Эти мероприятия, организованные при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, призваны обеспечить прямой диалог между пациентами и представителями медицинского учреждения.

Ключевой задачей предстоящих собраний является предоставление жителям информации о том, как наиболее эффективно и оперативно получить необходимую медицинскую помощь у различных специалистов. Участники смогут узнать о маршрутизации пациентов, порядке записи к узким специалистам, возможностях диспансеризации, а также получить ответы на волнующие вопросы, касающиеся работы больницы и поликлиник.

Для обеспечения максимального охвата и удобства для всех жителей округа, запланированы две встречи в разных локациях. Общая встреча по вопросам получения медицинской помощи пройдет 9 декабря в 16:00 в Щелковской Центральной библиотеке. Эта встреча будет посвящена широкому кругу вопросов, касающихся всей системы оказания медицинской помощи в Щелковской больнице.

Специализированная встреча по вопросам приема в городских поликлиниках № 3 и № 4 пройдет 15 декабря в 16:00 во Дворце культуры имени Чкалова. Данное собрание сфокусируется на специфике работы двух конкретных городских поликлиник, позволяя жителям этих районов получить более детальную информацию и задать вопросы, касающиеся именно их лечебных учреждений.