Встречу с актером Аристархом Венесом провели для молодежи Подмосковья

Второй сезон проекта «Мы будущее. Сила смыслов» продолжается в Подмосковье. Для молодежи региона проводят встречи с лидерами общественного мнения из разных сфер — от творчества до геополитики. Очередное мероприятие посетил актер и продюсер Аристарж Венес.

Как рассказали в министерстве информации и молодежной политики, встреча с актером прошла в Королеве, ее посетили свыше тысячи ребят из 54 округов Подмосковья. Это школьники, студенты, волонтеры и активисты.

Как отметила глава министерства Екатерина Швелидзе, сейчас в Подмосковье проживет более двух миллионов человек от 14 до 35 лет. Каждая возрастная группа имеет свои особенности, интересы и желания. Для развития их потенциала в области второй год проводят проект «Мы будущее. Сила смыслов», где ребята могут задать вопросы и получить ответы от опытных взрослых.

«Первую встречу мы провели с популярным православным блогером, священником Павлом Островским, сегодня в Королеве ребята пообщались с актером театра и кино Аристархом Венесом. Мы видим интерес молодежи к такому формату. До конца года мы проведем еще три таких встречи», — отметила она

Артист рассказал подмосковной молодежи о своей жизни и учебе, выборе профессии и первой роли, а также о помощи участникам СВО.

«Самые лучшие ребята нашей страны сейчас находятся там, в зоне проведения СВО, это однозначно. Лучший генофонд, лучшие пацаны там. Я езжу к людям редких качеств. Это те качества, о которых в мегаполисах, больших городах за этой суетой, за этими товарно-рыночными, потребительскими отношениями, мы забыли», — отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил лучших волонтеров. Они отметили профессиональный праздник 29 октября.