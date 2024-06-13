Встречу регионального клуба экспортеров по вопросам логистики провели в Подмосковье

Очередное заседание регионального Клуба экспортеров прошло в Подмосковье. Предприниматели обсудили актуальные вопросы отметки происхождения товаров и процедур валютных расчетов.

Как пояснили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, действующие эксперты делились опытом с представителями компаний, которые только начинают делать первые шаги в направлении экспорта.

Специалисты Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области рассказали о нюансах работы в этом направлении, а также оказали содействие в решении экспортных вопросов.

В ведомстве отметили, что Клуб организовал региональный Фонд ВЭД. В ближайшее время участники снова встретятся, чтобы обменяться опытом, поделиться своими историями успеха и совместно выработать лучшие экспортные практики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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